Вашингтон, 26 января, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Погибшими в результате снежной бури, обрушившейся на восточное побережье США, по последним данным, стали 37 человек, передаёт агентство Associated Press.

woodleywonderworks Вашингтон. США

Сообщается, что основными причинами смерти стали травмы, полученные в дорожных авариях, отравление угарным газом, а также сердечные приступы из-за чрезмерной физической нагрузки при уборке снега.

Жертвами стихии стали жители штатов Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Северная и Южная Каролина, Теннесси.

Как передавало ИА REGNUM, снежный шторм, получивший название «Джонас», обрушился на Атлантическое побережье США 22 января. В связи с непогодой были отменены тысячи авиарейсов. Власти более десяти штатов объявили чрезвычайное положение. Нарушено транспортное сообщение. Из-за последствий снежной бури в ряде городов до сих пор не работают государственные учреждения.