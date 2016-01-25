Рим, 26 января, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Из здания центрального железнодорожного вокзала «Термини» в Риме эвакуированы пассажиры и персонал после информации о вооружённом мужчине на территории вокзала, передаёт агентство Reuters.

newsgo.it Вокзал Термини

По предварительным данным, на одной из платформ был замечен вооружённый человек, лицо которого было скрыто капюшоном. Задержать подозрительного мужчину не удалось.

После эвакуации здание было оцеплено, полиция провела осмотр территории. Вскоре после этого работа станции возобновилась. Число полицейских, охраняющих вокзал, увеличено.

Отметим, что в итальянской столице в настоящее время находится с визитом президент Ирана Хасан Роухани. В этой связи в городе введены повышенные меры безопасности.

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