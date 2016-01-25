Ставрополь, 26 января, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Глава России, лидер ОНФ Владимир Путин считает, что управляющие компании должны в обязательном порядке отчитываться перед отопительным сезоном о состоянии оборудования дома. Об этом он заявил 25 января в Ставрополе на пленарном заседании первого межрегионального форума ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

«Что касается трагических случаев, связанных с безопасностью, особенно при использовании бытового газа, напомню, что управляющие компании должны заниматься оборудованием, касающимся всего дома. А ответственность за эксплуатацию оборудования в квартирах лежит либо на собственниках жилья, либо на арендаторах», — сказал президент.

«Это не значит, что УК не должны самым внимательным образом относиться к вентиляционным шахтам или ко всему хозяйству, с этим связанному», — считает глава государства.

По его мнению, «в перечне необходимых документов при приеме дома перед отопительным сезоном эта часть, безусловно, должна учитываться, проверяться и включаться в отчетные документы».