Ставрополь, 25 января, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал проект строительства автодороги, которая свяжет республики Северного Кавказа с Черным морем. Свою поддержку президент высказал сегодня, 25 января, на межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ставрополе.

fishki.net Военно-Сухумская дорога

О проекте строительства данной дороги рассказал на форуме председатель исполкома Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» Султан Тогонидзе.

Он рассказал, что существует проект развития Эльбруса. Он предполагает строительство логистической инфраструктуры, которая свяжет Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Абхазию. В проекте предусмотрено строительство аэропорта и автомагистрали, которая свяжет регионы Северного Кавказа с Абхазией.

«Этот маршрут имеет многовековые традиции, там частично проходил Шелковый путь, в дальнейшем это стало Военно-Сухумской дорогой, на сегодняшний день она не используется. Для регионов это новый этап развития. Мы вышли бы в порт», — сказал Тогонидзе.

По его словам, этот проект не требует бюджетного финансирования, так как существуют китайские инвесторы, с которыми уже подписан меморандум о реализации данного проекта.

«Он амбициозен, но его специфика в том, что мы не требуем бюджетных денег, мы просто просим Вашего одобрения и государственные гарантии», — сказал Тогонидзе.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил поддержку данному проекту. «Проект известный. И если эта дорога свяжет несколько регионов России да еще с Абхазией, ничего кроме пользы нет. Это хороший проект. Мы со стороны федеральных властей готовы его поддержать», — сказал российский лидер.