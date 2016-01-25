Ставрополь, 25 января, 2016, 23:41 — ИА Регнум. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин считает нецелесообразным удешевлять кредиты для бизнеса в условиях инфляции, Об этом глава государства заявил 25 января в Ставрополе, на первом межрегиональном форуме ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

shabby-money.ru Кредиты, инфляция

«У нас в условиях инфляции, если мы пойдем по этому пути удешевления кредитов, мы можем разогнать ее еще настолько, что и предпринимательское сообщество нам за это спасибо не скажет», — считает президент.

«Просто вот эта инфляция перевернет всю экономику — и доходы населения убьет, и доходы предпринимателей убьет», — предположил Путин.

«Поэтому мы должны действовать очень аккуратно и исходя из наших реалий», — добавил он.

При этом президент считает, что в России достаточно внутренних резервов развития бизнеса.