Ставрополь, 25 января, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Необходимо расширять экономические свободы, избавить экономику от коррупции и кумовства — об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил президент России Владимир Путин на первом межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта 25 января в Ставрополе.

Геракл, очищающий Авгиевы конюшни (слева стоит Афина). Метоп из святилища Зевса в Олимпии. Около 460 год до н.э

«Нужно расширять экономические свободы, избавить экономику от коррупции, от засилья кумовства всякого», — подчеркнул глава государства.

«Мы должны действовать очень аккуратно, исходя из наших реалий», — сказал Владимир Путин.

Президент также добавил, обращаясь к участникам форума: «Я очень рассчитываю, что мы вместе с вами будем расчищать эти Авгиевы конюшни».