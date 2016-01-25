Ставрополь, 25 января, 2016, 23:19 — ИА Регнум.



kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин высказал свою симпатию к ряду коммунистических идей, но раскритиковал политику Ленина. Об этом глава России сообщил 25 января в Ставрополе на пленарном заседании первого межрегионального форума ОНФ в Ставрополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я, как и миллионы советских граждан, (20 с лишним миллионов), был членом компартии СССР, и не просто членом компартии, а 20 лет проработал в организации, которая называлась КГБ СССР. Это организация, которую называли вооруженным отрядом компартии», — рассказал президент.

«Я относился к этому очень бережно», — сказал Путин.

«В отличие от многих функционеров я не выбрасывал партийный билет и не сжигал его. Компартия Советского Союза развалилась, а у меня билет до сих пор лежит. Мне очень нравились и до сих пор нравятся идеи коммунистические, социалистические», — признался лидер страны.

«Если мы посмотрим Кодекс строителей коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, то он очень напоминает Библию. И это не шутка. Это такая выдержка из Библии. Идеи-то очень хорошие: равенство, братство, счастье. Но практическое воплощение этих идей в нашей стране очень далеко от социалистов-утопистов. Наша страна не была похожа на город Солнца», — считает Путин.

«Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление Советского Союза — с массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб. Но вопиющий пример — уничтожение, расстрел царской семьи вместе с детьми. Ну могли быть какие-то идейные соображения, чтобы искоренить так сказать возможных наследников, но зачем убили доктора Боткина, зачем убили прислугу? Людей, в общем-то, пролетарского происхождения! ради чего? — Ради того, чтобы скрыть преступление», — сделал выводы президент.

«Ведь, понимаете, мы никогда раньше об этом не задумывались. Ну, хорошо, сражались с людьми, которые воевали с советской властью с оружием в руках. А священников чего уничтожали? Только в 1918 году 3 тыс. священников расстреляли, а за десять лет — 10 тыс., на Дону там сотнями под лед пускали», — рассказал глава страны.

«Когда об этом задумываешься, начинаешь по другому все оценивать», — сказал президент. Он рассказал, что Владимир Ленин в одном из писем писал, что чем больше реакционных представителей буржуазии расстреляем, тем лучше.

«Вы понимаете, такой подход как-то не очень вяжется с некоторыми нашими бывшими представлениями о самой сути власти», — заявил Путин.

По его словам по итогам Первой мировой войны «получилось, что мы проиграли проигравшей стране. Уникальный случай в истории. Ради чего? Ради борьбы за власть».

Говоря об экономике этого периода, президент сказал: «Плановое хозяйство имеет свои преимущества. Оно дает возможность сконцентрировать ресурсы общегосударственные на выполнении важнейших задач. Так были решены вопросы здравоохранения, в чем безусловная заслуга компартии того времени. Так были решены вопросы образования, в чем безусловная заслуга компартии. Так были решены вопросы индустриализации в оборонной ее части».

Путин считает, что в противном случае Советский Союз не смог бы подготовиться к войне с Германией: «Велика была бы вероятность поражения с катастрофическими последствиями для русского государства, русского народа и других народов».

Но нечувствительность к изменениям, к технологическим революциям, новому плану привела к коллапсу экономики, считает глава государства.

«Почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Ленин Владимир Ильич. Я говорил о том, что была заложена мина под зданием нашей государственности. Я имел в виду дискуссию между Сталиным и Лениным по поводу того, как строить новое государство — Советский Союз», — рассказал Путин.

«Из истории мы должны знать, что Сталин тогда сформулировал идею автономизации Советского Союза. В соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии с широкими полномочиями», — рассказал собравшимся глава государства.

«Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею всех будущих субъектов этого государства (когда было четыре субъекта: Россия, Украина Белоруссия, Северо-Кавказская федерация). Ленин выступил за то, чтобы СССР образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза — и вот это и есть мина замедленного действия под зданием нашей государственности», — пояснил Путин свои слова, сказанные 21 января на заседании президентского совета по науке и образованию.

«Мало того, что границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно. На Украину, например, Донбасс передали. Под каким предлогом: повышение процента пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Бред какой-то», — считает президент.

«И это не единственный пример, и других много. Культурная автономия — это одно, автономия с широкими государственными полномочиями — это другое. А право выхода из государства — это третье», — рассуждает глава государства.

«В конечном итоге в том числе и это, наряду с неэффективной экономической и социальной политикой, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия. А что же это иначе, как не мина замедленного действия? Именно так оно и есть», — заключил президент.

«Мы должны внимательно, имея в виду возможности сегодняшнего дня, анализировать все, что было в прежние времена, но нельзя одно черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня», — сказал Путин.

«Надо внимательно и объективно анализировать для того, чтобы не допускать ошибок, которые были допущены, а формировать наше государственное строительство, экономику, социальную сферу так, чтобы государство только укреплялось, и у нас такая возможность, в том числе с помощью ОНФ, есть», — резюмировал президент.