Ставрополь, 25 января, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Цены на платных автодорогах в России должны быть доступны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 25 января на форуме Общероссийского народного фронта в Ставрополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ну вот сейчас в Москве в направлении Петербурга начали строить дорогу, один участок ввели в строй. Так там никто не ездит, вздули цены так, что проехать невозможно», — сказал Владимир Путин. Он также добавил: «Такого быть не должно, должно все функционировать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, головной участок трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» был введен в эксплуатацию в ноябре прошлого года и должен был стать платной альтернативой участку трассы М10 от МКАД до Солнечногорска. По данным государственной компании «Автодор», максимальная цена проезда от Москвы до Зеленограда для легковых машин составляет 500 рублей, а для фур — 1,2 тысячи рублей.

Между тем, от автолюбителей поступает масса жалоб в связи с высокой стоимостью проезда по данному участку. 22 января в компании сообщили о введении «программы лояльности» для пользователей в целях снижения стоимости проезда.