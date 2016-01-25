Ставрополь, 25 января, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что падение цен на нефть связано с её перепроизводством. Об этом российский лидер заявил сегодня, 25 января, на заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта в Ставрополе.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Золото

Путин отметил, что снижение мировых цен на нефть связано с ее перепроизводством, рынок, в том числе из-за сокращения темпов экономического роста Китая, не может ее потребить.

«Китай — наш партнер, союзник, у нас с ними очень добрые отношения, с китайцами, но к сожалению, вы знаете, и у них сейчас есть проблемы, темпы роста у них серьезно страдают», — сказал Путин. Он пояснил, что в условиях сокращения мировой экономики снижается и цена нефти. «От того, что перепроизводство этого топлива, оно не потребляется сегодняшней экономикой так, как это думали экономисты раньше. Это одна из причин сегодняшних сложностей», — добавил российский лидер.

При этом Путин согласился, что необходимо развивать внутренние экономические мощности.