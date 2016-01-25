Киев, 25 января, 2016, 22:14 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images Командующий ВС США в Европе генерал Марк Хертлинг и солдат ВСУ на Яворинском военном полигоне. Львовская область, Украина

Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Джеффри Пайетт заявил, что его страна за последние два года предоставила Украине оборудование и провела подготовку украинских военных на общую сумму более $266 млн. Об этом Пайетт написал сегодня, 25 января, в своем блоге на сайте издания «Украинская правда».

Американский дипломат напомнил, что его страна с 2014 года предоставила оборудование и провела подготовки украинских военных на сумму более $266 млн. Все это было предназначено для того, чтобы украинские вооруженные силы смогли улучшить контроль и безопасность границ, действовать эффективнее и безопаснее и защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Барак Хусейн Обама подписал принятый Конгрессом оборонный бюджет 2016 года. В бюджете есть отдельная статья на «надлежащее содействие в сфере безопасности и разведки» Украине в размере $300 млн, если администрация сочтет это необходимым.

Позднее посольство Украины в США заявило, что Вашингтон собирается увеличить заложенный в бюджете объем финансовой помощи Украине до $658,1 млн в 2016 году. При этом предусматривается возможность поставок летального оружия. Однако Пайетт заявил, что США пока не собираются поставлять Киеву летальное оружие, так как Украина в состоянии производить его сама.