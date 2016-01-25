Вильнюс, 25 января, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Член литовской оппозиционной парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, экс-глава МИД Аудронюс Ажубалис сегодня, 25 января, выпустил заявление, в котором обращает внимание общества на то, что публичная реакция правящих на обращение бывших руководителей государств и сил оппозиции по поводу строительства БелАЭС неподалеку от границы с Литвой основана на «увиливании и лжи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

dsae.by Изготовление реактора для Белорусской АЭС

«Сегодня и министр иностранных дел, и председатель Комитета Сейма по европейским делам Гедиминас Киркилас ложно утверждают, что никак не могут повлиять на ход выполнения небезопасного белорусского атомного проекта, и в начатом строительстве обвиняют пассивность предыдущего правительства. Но еще пять лет назад тот же Киркилас публично обвинил наше правительство в слишком большой активности — якобы почему «мы угрожаем соседям белорусам законами или пугаем их ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и другими международными страшилками», — утверждает политик.

По словам Ажубалиса, ядерные проекты БелАЭС и Балтийской АЭС в Калининградской области были начаты как ответ президента России Владимира Путина на стратегические планы энергетической независимости Литвы, а конкретно — «на стремление создать безопасный, мощный и независимый источник генерирования электроэнергии — Висагинскую АЭС».

Он отметил, что с «самого октября 2011 года, когда российские и белорусские компании подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве, проектировании и запуске Островецкой АЭС (так в Литве называют БелАЭС — прим. ИА REGNUM), Литва заняла четкую и недвусмысленную позицию: требовала остановить строительство небезопасного проекта или изменить место строительной площадки». Также, утверждает депутат Сейма Литвы, предприняты «реальные меры» для осуществления этой политики: немедленно подать Белоруссии ноту, а когда не были получены ответы на вопросы, было подано обращение во все соответствующие международные инстанции, в первую очередь — МАГАТЭ и комитет Эспоо.

«Я сам лично два раза, один раз в Вильнюсе, второй в Вене, встречался с генеральным секретарем МАГАТЭ, во время встреч мы обеспечили международную поддержку нашим требованиям. Помимо этого, благодаря нашим стараниям и стараниям президента Дали Грибаускайте требования Литвы по поводу строящихся на границе ЕС небезопасных атомных электростанции удалось внести в выводы Европейского Совета и Совета ЕС по иностранным делам. Неслучайно именно благодаря нашим стараниям в 2012 году в Литве открылся Центр компетенции ядерной безопасности. В конце концов, если бы стараниями Киркиласа, Буткявичюса и Ко в 2012 году не было остановлено строительство Висагинской АЭС, весьма вероятно, что Островецкий пузырь поблек бы», — сказал Ажубалис.

По его словам, нынешнее правительство предыдущую принципиальную позицию Литвы заменило на смиренную: строительство не стремятся остановить. Хотя рычаги для этого есть и сегодня: «Один из таких рычагов — голосования в Совете ЕС по иностранным делам по поводу отзыва санкций в отношении Белоруссии, но и этим случаем правящие не воспользовались. Видимо, грозящая всей Литве ядерная опасность показалась менее важной, чем перегружаемые в Клайпедском порту белорусские грузы».

Ажубалис призывает правительство вернуться к последовательной и принципиальной позиции Литвы и «недвусмысленно напомнить режиму Лукашенко, что строительство электростанции в 50 км от Вильнюса необратимо повлияет на развитие соседских отношений». Для начала правящие могли бы инициировать закон или постановление Сейма, в котором контролировались бы и не впускались в Литву потоки электроэнергии из БелАЭС и всей Белоруссии, заключил политик.