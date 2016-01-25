Москва, 25 января, 2016, 20:17 — ИА Регнум. 28 января 2016 года в 14:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол, посвященный новым методам профилактики тяжелого гриппа и диагностики осложнений, возникающих в процессе заболевания гриппом.

На круглом столе будут даны ответы на многие вопросы о гриппе, и в частности о гриппе 2016 года.

Какие ошибки чаще всего допускают врачи при диагностике осложнений гриппа?

Чего часто не видят врачи общей практики на рентгеновских снимках больных гриппом?

Каковы наиболее эффективные средства профилактики и лечения гриппа на сегодняшний день?

Какой прибор должен быть в каждом чемоданчике врача скорой помощи и в каждом медицинском кабинете, чтобы не пропустить главное осложнение при заболевании гриппом?

Есть ли у нас надежда на получение универсального средства от гриппа и когда это может произойти?

В круглом столе примут участие:

Александр Григорьевич Чучалин, доктор медицинских наук, академик РАН, директор Института пульмонологии Минздравсоцразвития РФ;

Тюрин Игорь Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и медицинской физики Российской медицинской академии последипломного образования, главный специалист по лучевой диагностике Минздравсоцразвития РФ;

Демина Юлия Викторовна, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Белевский Андрей Станиславович, доктор медицинских наук, профессор, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы;

Проценко Денис Николаевич, кандидат медицинских наук, главный анестезиолог-реаниматолог города Москвы.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте: press-center@regnum.ru или по телефону: +7(495) 645−80−75.