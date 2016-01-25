Ставрополь, 25 января, 2016, 19:46 — ИА Регнум.



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Главы северокавказских республик обсуждают с президентом страны предложения о создании своего рода «Кремниевой долины» для местной талантливой молодежи. Об этом глава государства сообщил 25 января в Ставрополе на пленарном заседании первого межрегионального форума ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не думаю, что в процентном соотношении много представителей Северного Кавказа работают в «Кремниевой долине» (хотя от России там работают много). Это говорит о том, что уровень подготовки образования требует дополнительного внимания к этим республикам», — сказал президент.

«Но по примеру «Кремниевой долины» составлять проекты, помогающие молодежи, абсолютно правильно», — считает президент.

Он сказал, что это правильное предложение, но нужно его конкретизировать. О нем думают главы субъектов Северного Кавказа.

«Давайте конкретизируем, обличем в форму, в которой можно реализовать ее на практике», — добавил президент.

Он также сказал, отвечая на вопрос участника форума, что проблема коррупции актуальна для всей страны.

«Но я не раз слышу от представителей Северного Кавказа, что в этом регионе эта проблема более остра», — сказал президент.

«Но ведь не из Ставрополя, не из Краснодара импортировали эту проблему?

Надо посмотреть на себя изнутри», — добавил он.