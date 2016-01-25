Калуга, 25 января, 2016, 19:31 — ИА Регнум. 666 наркопреступлений (в 2014 году — 673) было выявлено в калужскими нарополицескими 2015 году. Возбуждено 720 уголовных дел, что на 18% выше аналогичного показателя прошлого года. Пресечена деятельность 78 преступных групп, расследовано 357 наркопреступлений. Стоимость наркотиков, изъятых из незаконного оборота, по ценам «черного рынка» превышает 88 миллионов 858 тысяч рублей (в 2014 году — 28 миллионов 871 тысяч рублей). Результаты анализа свидетельствуют о напряженной наркообстановке в Калуге и Обнинске, а также в Боровском и Медынском районах «подмосковной зоны».

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Об этом доложил сегодня, 25 января на расширенном заседании коллегии Управления федерльной службы по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области, глава ведомства Александр Ильин, к сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обращаясь к участникам коллегии, губернатор области Артамонов подчеркнул, что распространение наркомании является одной из глобальных мировых угроз и борьба с ней должна продолжаться по всем направлениям. «Надо усилить давление на наркоторговцев, перекрыть каналы поступления наркотиков в область, блокировать сайты, на которых размещается информация с признаками наркопропаганды. Важно наладить действенную систему обратной связи с населением. Телефон службы доверия должен закрепиться в сознании наших граждан также крепко, как телефон службы спасения», — поставил задачу глава региона.

Дополнительные усилия, по его словам, должны быть направлены на организацию профилактической работы в молодёжной среде: «Правоохранительным органам необходимо обеспечить постоянный контроль за работой досуговых и образовательных учреждений, более активно выявлять и пресекать в них каналы поступления и сбыта наркотиков. Объектом нашего особого внимания должны стать семьи, где родители-наркоманы приобщают к пагубной привычке своих детей», — сказал калужский губернатор.

Также Анатолий Артамонов высказался за обязательное тестирование школьников на потребление наркотических веществ и поддержку общественных инициатив в антинаркотической деятельности.