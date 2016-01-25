Ставрополь, 25 января, 2016, 18:57 — ИА Регнум.



Дети

Проблему доступности детей в дошкольные учреждения должны помочь решить модульные детские сады. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил 25 января в Ставрополе на пленарном заседании первого межрегионального форума ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Они, безусловно, должны соответствовать стандартам, так, чтобы эти модульные детские сады отвечали требованиям сегодняшнего дня, чтобы, не дай Бог, дети там не страдали», — подчеркнул В.Путин.

Он также считает необходимым развивать семейные детские сады: «Мы должны поддерживать. Во многих регионах есть такая пожждержка», — сказал президент.

«Мы с коллегами, с руководителями регионов юга России пообсуждаем это, безусловно», — сказал президент.

Он отметил, что на Северном Кавказе находится порядка 36 тыс. очередников в детские сады.

«Это много. Но в целоми по стране проблема почти решена. Во многих регионах она решена полностью», — сказал он.

Президент отметил, что в Ставрополе два года подряд наблюдается положительная динамика рождаемости, что затрудняет решение проблемы ликвидации очередности.

«Доступность дошкольных образовательных учреждений для семей не должна отставать, безусловно. Не сомневаюсь, что мы это доведем до конца, в том числе и на юге России», — сказал Путин.

Модульная система возведения детских садов предполагает строительство здания из готовых модулей. Такой подход выгодно отличается от капитального строительства короткими сроками возведения и подготовки к эксплуатации — от двух до трех месяцев. Еще один плюс в том, что такие помещения могут быть расширены, это позволит в случае необходимости принять большее количество детей. Опыт возведения модульных детских садом имеет, например, Ростовская область.