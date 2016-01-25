Ярославль, 25 января, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Бывший директор департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Вундервальд стал главврачом Ярославской центральной районной больницы. Она обслуживает пациентов Ярославского района. Об этом сегодня, 25 января 2016 года объявил преемник Вундервальда на посту директора областного департамента здравоохранения Михаил Осипов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сергей Вундервальд прошел антикоррупционную комиссию и никаких «противопоказаний против его назначения нет. Вундервальд как организатор системы здравоохранения показал себя на высоком уровне. Он находился в кадровом резерве области», — сказал Михаил Осипов.

Отставка Сергея Вундервальда с должности директора департамента здравоохранения и фармации последовала вскоре после появившихся в ярославской прессе обвинений чиновника в конфликте интересов. Утверждалось, что в то время, когда Вундервальд руководил больницей № 2, фирма его сына осуществляла клининговое обслуживание этого медучреждения. Эти данные опубликовал тогда депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.

С именем Сергея Вундервальда связывают и так называемую оптимизацию ярославского здравоохранения, которая вызвала массу нареканий сельских жителей. В 2013 году в ходе проводимой под руководством Вундервальда оптимизации было закрыто семь родильных отделений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатура Сергея Вундервальда рассматривалась на пост главврача Переславской ЦРБ. Но тогда против этого назначения активно выступил коллектив районной больницы.