Воронеж, 25 января, 2016, 16:57 — ИА Регнум. 73-ю годовщину освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков отметили сегодня, 25 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, к могиле Неизвестного солдата на площади Победы венки возложили глава Алексей Гордеев, представители ветеранских и общественных организаций, силовых и правоохранительных структур.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

После церемонии возложения венков рота почетного караула у Вечного огня произвела оружейный залп. С первым залпом военный оркестр исполнил Государственный Гимн Российской Федерации. Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.

Накануне, 24 января, напротив Музея-диорамы состоялась ставшая традиционной военно-историческая реконструкция «Бои за Воронеж». В ней приняли участие рекострукторы из Воронежа и области, Волгограда, Ростова, Старого Оскола, Липецка, Орла. Воронежцам продемонстрировали сцены боя — артобстрела, подготовки к атаке и саму атаку.

Воронеж находился во вражеской оккупации с 7 июля 1942 года до 25 января 1943 года. Линия фронта разделила город на две части: враги не сумели взять левобережную часть города и северо-восточную часть (район СХИ). Решающая битва за Воронеж была проведена в рамках Воронежско-Касторненской наступательной операции: 25 января 1943 года советские войска полностью освободили город от нацистов.