Красногорск, 25 января, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Жители подмосковной деревни Рождественно вынуждены вести круглосуточное дежурство ради спасения прудов, которые планирует засыпать их новый владелец. Отчаявшиеся граждане обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

photofile.ru Пруды

Жители деревни Рождественно, расположенной в Барвихинском сельском поселении, организовали круглосуточную вахту по спасению столетних прудов, которые были проданы в частные руки. Новые владельцы планируют засыпать водоохранную зону, которая является единственным источником воды в случае пожара.

«В старый Новый год 14 января я увидел из окна своего дома, что к нашему пруду приехали какие-то самосвалы. Я тут же выскочил, обзвонил всех соседей, в считанные минуты собралась вся деревня. Стали выяснять, что такое происходит. Оказывается, это приехал собственник наших прудов, и он тряс бумажками, кричал, что «Это все мое». Пруды ему, понятное дело, не нужны. Он хочет все засыпать и построить здесь коттеджи», — пояснил один из местных жителей Валерий Маслов.

Как сообщают жители деревни, один из новых собственников — некто Алексей Серов предъявляет документы, по которым примерно 1/5 земли под прудами принадлежит ему.

«Оказывается, с 1995 года они находятся в частных руках, и в конце 2015-го землю под прудами продали, предварительно переведя ее из водоохранной в земли под индивидуальное строительство. Как так произошло — не понятно. Все эти годы пруды были водоохранной зоной. Это доказывают многие документы. Вот, например, у одной из жительниц, чей участок примыкает к прудам, есть бумага, что ее земля частично стоит в водоохранной зоне. Есть и другие бумаги самых разных инстанций, которые признают эти водоемы водоемами. Как и почему они вдруг стали землей «индивидуального строительства», — заявила жительница деревни Полина Козлова.

Как пояснили в администрации Барвихинского сельского поселения, чиновники не знали, что участок стоит на кадастре и что пруды собираются засыпать. Вопросом законности оформления участка будет заниматься прокуратура, куда уже направлен соответствующий запрос.

Тем временем жители организуют дежурства, блокируют проезд к прудам и ждут реакции региональных властей и даже президента РФ Владимира Путина.

«Мы организовали круглосуточное дежурство, — говорят жители, — перекрыли дорогу к нашим прудам. Мы написали коллективные письма в полицию, МЧС, экологам, и даже президенту Путину. Мы будем отстаивать нашу воду до конца», — заключили жители.