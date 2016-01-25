Ярославль, 25 января, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Ситуация с тарифами на проезд в общественном транспорте Ярославля напоминает настоящий коллапс. Его последствия малопредсказуемы, но некоторые симптомы и тенденции понятны уже сейчас. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 января стоимость поездки на автобусе, трамвае и троллейбусе должна была вырасти с 18 до 20 рублей, а проезд в маршрутных такси подорожать с 18 до 23 рублей.

ИА REGNUM

Мэрия областного центра посчитала, что в январе вступила в силу норма 220 Федерального закона, отменяющая регулирование цены на проезд в маршрутках. Именно о цене в 23 рубля договорилась мэрия и владельцы маршрутных такси. Однако в ситуацию вмешалась федеральная антимонопольная служба, посчитавшая, что цена по-прежнему должна регулироваться областным департаментом. Удивительно, что представители трех уровней исполнительной власти — федеральной, региональной и местной — не могут занять единую позицию по совершенно простому вопросу: трактовке федерального закона.

«Вышел 220-й закон, и функции регулятора с нас сняли. В то же время и 329-е постановление действует, а, значит, все должны ездить по утвержденным нами тарифам. Так или иначе, будем ждать разъяснений от Москвы по запросу ФАС», — пояснила ИА REGNUM пресс-секретарь департамента энергетики и тарифов Ярославской области Татьяна Кожевникова.

В ожидании разъяснений владельцы маршрутных такси не решились поднять цену, вслед за этим и мэрия Ярославля не стала увеличивать стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Ведь тогда получилось бы, что маршрутка, которая, как правило, ездит быстрее, стала бы стоить дешевле общественного транспорта. Для Ярославля это особенно болезненно в связи с тем, что маршрутные такси работают на наиболее востребованных маршрутах. Скажем, из одного конца города в другой на маршрутке можно проехать без пересадок, а в общественном транспорте за аналогичную поездку придется заплатить дважды.

По некоторым оценкам, маршрутные такси занимают половину рынка перевозок. Всего на поездки в транспорте ярославцы тратят около 2 млрд рублей в год, из них половина приходится как раз на маршрутные такси. При этом маршрутки находятся в более выгодном положении, так как работают по упрощенным схемам налогообложения, а также используют различные «серые» способы минимизации затрат. В течение многих лет городские власти выдавали разрешения на работу маршруток фактически в ущерб муниципальному транспорту. В итоге такой «конкуренции» общественный транспорт нес убытки, которые компенсируются из бюджета. Но даже этих компенсаций недостаточно.

Если ФАС признает, что цена на маршрутки более не регулируется, возникнет крайне интересная ситуация. Практически владельцы маршрутных такси смогут демпинговать, «переманивая» пассажиров с общественного транспорта.

«Закон 220-й предполагает рыночное регулирование коммерческих перевозок. Сейчас бизнес взял паузу. Были встречи и совещания с руководством города. Пока цены не будут повышаться. Но надо понимать, что какую-то определенную цену вам сейчас никто не назовет. Все в разных условиях. У кого-то новый парк, кому-то надо обновлять и обслуживать свой парк, одни в кредитах, у других лизинг, а у кого-то господдержка. Поэтому каждый будет определять сам. Возможно, у одного и того же перевозчика будут разные цены в разных районах, или, например, одна цена в час пик, другая днем и так далее. А кто-то может и 100 рублей сделать и при этом включить в свой сервис горячий кофе с мороженым для пассажиров. Это если чисто рыночные отношения. Будет период ценовой волатильности. Цену определят три фактора: закон, интерес потребителя и экономика предприятия-перевозчика», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из представителей бизнес-сообщества, близкий к коммерческим перевозкам.

Сейчас городские власти говорят о том, что маршрутные такси поднимут цену до 23 рублей. Но в случае отсутствия госрегулирования — это не более чем «джентельменское соглашение», которое бизнес сможет в любой момент нарушить и начать конкурентную борьбу за пассажира.

Как показала практика, в таком крупном городе, как Ярославль, эта конкуренция не приводит к оптимальной схеме перевозок. В час пик все виды транспорта не справляются с перевозкам, уровень комфорта низок как в общественном транспорте, так и в маршрутках, те, кто может, ездят на личных автомобилях, что увеличивает пробки и усугубляет проблемы городской логистики. Выработать единый подход к будущему городских перевозок власти Ярославля пока так и не смогли.

В случае, если городской бюджет окажется не в состоянии дотировать общественный транспорт через разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения (сейчас это 23 и 18 рублей), стоимость проезда в общественном транспорте будет такова, что ездить на нем будут только обладатели льгот. Это — прямой путь к банкротству или приватизации. И тогда мэрия Ярославля окончательно утратит контроль над городскими перевозками.

Возможен и иной сценарий — мэрия города начнет лоббировать общественный транспорт, «выдавливая» маршрутки с наиболее коммерчески привлекательных направлений и позволяя зарабатывать своим транспортным предприятиям. Такая возможность у городских властей остается. Однако, как показала ситуация с упорядочиванием нестационарной торговли, частный бизнес найдет своих защитников-лоббистов, и борьба может затянуться надолго.