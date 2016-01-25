Москва, 26 января, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, на пленарном заседании Госдума обсудит пакет соглашений и изменения в избирательное законодательство, сообщает ИА REGNUM.

barentsobserver.com «Ямал СПГ»,

Так, Госдума рассмотрит ратификацию Протокола к Соглашению между правительством РФ и правительством Китая о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Ямал СПГ». Так, протокол обеспечивает возможность приобретения китайским государственным фондом Шелкового пути у ОАО «Новатэк» 9,9% акций ОАО «Ямал СПГ» в дополнение к акциям ОАО «Ямал СПГ», которые принадлежат Китайской национальной нефтегазовой корпорации в соответствии с соглашением. По мнению правительства, обязательства РФ позволят привлечь в проект «Ямал СПГ» дополнительное внешнее финансирование от международных банков.

Также планируется рассмотрение соглашения и протокола к нему между правительством РФ и Китаем об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект, предложенный депутатами фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, касающийся порядка использования изображений и высказываний физических лиц во время агитации. Так, партиям предлагается запретить использовать в агитации изображения людей, не являющихся кандидатами. Разрешается использовать фотографии кандидата среди «неопределенного круга лиц». Одновременно вводится запрет использовать высказывания людей, которым нельзя агитировать: чиновников, членов избиркомов и журналистов. Цитаты других лиц можно использовать либо с их письменного согласия, либо если они уже публиковались в СМИ, — с указанием даты и названия издания.

Также, как планируется, Госдума обсудит законопроект, запрещающий использование в рекламе образов медработников и детей, а также полный запрет на рекламу алкоголя, пива, табака, сигарет и курительных принадлежностей.