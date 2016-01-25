Минск, 25 января, 2016, 16:26 — ИА Регнум. «Мы нацелены как на укрепление взаимовыгодных контактов с традиционными экономическими партнерами, так и на освоение новых рынков для диверсификации не только нашего экспорта, но и всех наших отношений», — заявил 25 января Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Республики Сьерра-Леоне

Лукашенко заявил, что полная диверсификация является залогом стабильности экономики и повышения уровня жизни граждан. Он отметил: «Благо, что и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах Америки рассмотрели нашу миролюбивую политику, пристально изучили ее и сделали вывод, что с Белоруссией надо не просто сотрудничать, а использовать Белоруссию так, чтобы в нашем регионе был мир и порядок. Мы в этом направлении готовы работать».

Обращаясь к послу Великобритании в Белоруссии Фионне Гибб, руководитель постсоветской республики отметил, что официальный Минск рассчитывает на активизацию связей с Лондоном. В частности, он сказал: «Нам надо преодолеть некий психологический рубеж в наших отношениях и посмотреть, может быть, новыми глазами друг на друга и найти те позитивные направления, по которым мы обязательно должны сотрудничать».

Послу Австрии в Белоруссии Бернду Александру Байерлю руководитель постсоветской республики сообщил, что открытие австрийского посольства в Минске придаст ощутимый импульс взаимовыгодным контактам в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной сферах. Обращаясь к послу Швейцарской Конфедерации в Белоруссии по совместительству Андрею Мотылю, Лукашенко сказал: «Наша заинтересованность в более широком присутствии швейцарского бизнеса в Белоруссии остается неизменной».

Напомним, США и Евросоюз по-прежнему сохраняют режим политических и экономических санкций, применяемых к официальному Минску. Мораторий на их применение продлится с ноября 2015 год по февраль 2016 года. За это время Александр Лукашенко мог бы посетить хотя бы бывшего товарища по КПСС Далю Грибаускайте, но отсутствие официальных приглашений как бы намекало, что в ЕС его не жаждут видеть.

Официальный Минск осваивает «европомощь» по линии национальной индикативной программы действий, а также программ трансграничного сотрудничества ЕС «Литва-Латвия-Белоруссия» и «Польша — Белоруссия-Украина». Традиционно госагитпроп Белоруссии не акцентировал внимания на зарубежной помощи, пытаясь представить постсоветскую республику «донором стабильности и безопасности» в Европе.

В 2015 году официальный Минск поддерживал высокий темп контактов с Западом — почти ежедневно проходили официальные или кулуарные переговоры. Минск посещали представители Еврокомиссии и Совета Европы, члены Европарламента и министры стран ЕС, и даже помощники помощников госсекретаря США, но ни в Брюссель, ни в Вашингтон даже высокопоставленных сотрудников МИД Белоруссии старались не приглашать. На Западе давно предпочитают доводить свою позицию до официального Минска или на нейтральных площадках, или в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне финала президентской кампании, 5 октября Лукашенко заявил, что наметившаяся в последнее время позитивная динамика в диалоге с Евросоюзом может привести к полной нормализации отношений. «Мы должны поднять их на качественно новый уровень, отвечающий интересам обеих сторон», — сказал он. «Ситуация в регионе, общие вызовы и угрозы требуют тесных контактов и поиска совместных решений», — добавил Лукашенко.