Москва, 25 января, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, сохранится в ближайшее время на уровне 11% годовых, считает директор казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ожидания относительно решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке 29 января.

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«Мы склонны ожидать сохранения ключевой ставки на уровне 11% годовых. Хотя годовая инфляция продолжает снижение из-за эффекта высокой базы начала прошлого года, инфляционные ожидания остаются высокими, учитывая очередной этап девальвации рубля и отложенный неопределенный инфляционный эффект от санкций против турецких производителей», — отмечает он.

По мнению Лушина, ключевая ставка снизится позднее: «Снижение ставки может произойти позднее — летом 2016 года. Пока нет подтверждающих данных об угрожающем росте инфляции и резком всплеске инфляционных ожиданий, ЦБ не станет повышать ключевую ставку, рассматривая текущую девальвацию как фундаментально оправданную текущей ситуацией на мировых рынках сырьевых товаров».

Напомним, что 29 января совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о величине ключевой ставки. Еще 22 января некоторые аналитики полагали, что возможно повышение ключевой ставки. Однако опрошенные ИА REGNUM 25 января эксперты заявили, что она останется на уровне 11%.