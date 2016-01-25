Яунде, 25 января, 2016, 16:07 — ИА Регнум.

24 января состоялся первый коммерческий полет китайского турбовинтового пассажирского самолета Xian MA60, принадлежащего Cameroon Airlines. Самолет совершил перелет между столицей Камеруна Яунде и крупнейшим экономическим центром страны — Дуала.

pic.feeyo.com Xian MA60

В число первых пассажиров нового самолета вошли министр транспорта Камеруна Эдгар Нго и посол КНР Вэй Вэньхуа. Министр транспорта заявил, что он лично убедился в высоком качестве авиационной техники из Китая.

По его мнению, Xian MA60 имеет все шансы на то, чтобы стать самым распространенным самолетом в стране, пишет «Сина синьвэнь».

Вэй Вэньхуа сообщил, что благодаря своим техническим характеристикам, китайский Xian MA60 способен совершить посадку практически на любом аэродроме Камеруна. По мнению китайского дипломата, приобретение камерунской стороной китайских турбовинтовых самолетов будет способствовать развитию гражданской авиации в регионе.

Xian MA60 — турбовинтовой пассажирский самолет, производящийся китайской корпорацией Xian Aircraft Industrial Corporation. Xian MA60 является глубокой модернизацией советского самолета АН-24. Первый полет Xian MA60 совершил в 2000 г.

По состоянию на конец 2015 г. в мире, преимущественно в Африке, эксплуатируется около 80 Xian MA60.