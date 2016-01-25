Рубцовск, Алтайский край, 25 января, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Учащийся гимназии №3 в Рубцовске — семиклассник Иван Аполлонов — получил серьезное обморожение на уроке физкультуры. Об этом сегодня, 25 января, сообщает сайт «вРубцовске.ру» со ссылкой на дедушку пострадавшего школьника — Владимира Братищенко.

В Рубцовске от обморожения на уроке физкультуры пострадал семиклассник

Как выяснилось, несмотря на крещенские морозы, урок физкультуры в гимназии 23 января решили провести на улице: дети катались на лыжах.

Со слов дедушки школьника, об обморожении он узнал, когда внук сразу после уроков физкультуры, которые были последними в тот день, прибежал домой и пожаловался на боль в левой руке.

«Я, осмотрев руку Вани, сразу заметил припухлость, после чего намазал руку специальной мазью и перемотал ее бинтом, надеясь, что припухлость спадет до утра. Утром, видя, что опухоль не прошла, я вызвал скорую помощь. По приезду медики осмотрели руку ребенка и отвезли Ваню в травмпункт, где врачам пришлось срезать ему обмороженные части кожи», — рассказал Владимир Братищенко.

После случившегося он позвонил классному руководителю внука, сказал о произошедшем, на что получил ответ: «Надо одеваться потеплее».