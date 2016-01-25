Пекин, 25 января, 2016, 14:59 — ИА Регнум.



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25 января в Пекине были приняты поправки в закон о приеме на службу в полицию, ужесточающие правила набора граждан. Принятые поправки стали результатом совместной работы специалистов Министерства общественной безопасности, Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения и Государственной администрации гражданской службы.

Согласно новым поправкам в законе о приеме на работу в полицию, набор в правоохранительные органы Китая будет осуществляться не на уровне городов и округов, а только на провинциальном уровне. Таким образом власти КНР стремятся повысить общий уровень профессиональной подготовки полицейских, пишет «Синьхуа».

В документе отмечается, что основным источником кадров для правоохранительных органов Китая должны стать специализированные колледжи, находящиеся в непосредственном ведении Министерства общественной безопасности. Власти КНР ввели ряд новых испытаний для желающих стать полицейскими. Будущие сотрудники правоохранительных органов обязаны пройти углубленное психологическое обследование.