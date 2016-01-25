Ставрополь, 25 января, 2016, 14:58 — ИА Регнум.



Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В Ставрополь прибыл президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ожидается, что президент страны, который является лидером Общероссийского народного фронта, примет участие в первом межрегиональном форуме ОНФ.

Ожидается также, что перед началом форума он посетит Северо-Кавказский Федеральный университет.

Напомним, в Ставрополе второй день проходит Первый межрегиональный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ). Накануне более 600 экспертов и представители исполнительной власти обсудили проблемы 13 регионов Юга России, которые обобщены в региональной «Карте проблем». Сегодня они будут представлены на пленарном заседании с участием президента РФ.

Всего по России пройдет четыре подобных форума. По итогам форумов проблемы регионов будут обсуждены на третьем Форуме действий ОНФ.