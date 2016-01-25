Нью-Йорк, США, 25 января, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Высокий уровень тёмной материи во вселенной может быть вызван «вторым Большим взрывом». Второй взрыв был слабее Большого взрыва, но он был достаточно сильным для существенного расширения пространства, передают «Вести» со ссылкой на журнал Physical Review Letters, в котором была опубликована статья учёных из Национальной лаборатории Брукхейвена (Нью-Йорк, США).

gizmod.ru Большой взрыв

Выводы учёных прокомментировал физик-теоретик, доктор Хуман Давудясл (Hooman Davoudiasl). Он считает, что второй взрыв произошёл в скором времени после Большого взрыва. В результате тёмная материя была разбросана по пространству — частицы её оказались на значительном расстоянии друг от друга.

Тёмная материя является гипотетической формой материи, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. Учёные предполагают, что тёмной материи в пять раз больше во Вселенной, чем нормальной материи.