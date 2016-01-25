Москва, 25 января, 2016, 14:29 — ИА Регнум. При цене нефти $30 за баррель существование мира невозможно. Чёрного золота при такой цене будет крайне недостаточно: добыча нефти станет нерентабельной. Свой прогноз предоставил вице-президент российской компании «Лукойл» Леонид Федун, передаёт РСН.

tradernet.ru Леонид Федун

«С точки зрения технологии мир при $30 за баррель существовать не может. Этой нефти будет недостаточно», — заявил Федун.

Федун также отметил, что трудно говорить о прогнозах цены не нефть в условиях метаний инвесторов. Однако дальнейшее искусственное понижение цены на нефть «экономически уже не имеет смысла».