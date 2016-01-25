Пекин, 25 января, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть новые фото компактного кроссовера Mazda CX-4, премьера которого состоится в апреле 2016 г. на Международном автосалоне в Пекине.

gs.xinhuanet.com Mazda CX-4

Судя по фотографиям, в данный момент автомобиль Mazda CX-4 проходит последние испытания на дорогах Китая. Подробные технические характеристики новинки от Mazda пока держатся в секрете, однако по информации некоторых китайских СМИ, самая мощная версия кроссовера получит 2,5-литровый турбированный мотор. Специалисты отмечают, что, вероятно, также будет представлена версия с 2-литровым двигателем, пишет «Тайпин цичэ».

Сборку новой Mazda CX-4 осуществляет совместное японско-китайское предприятие FAW-Mazda. Граждане КНР смогут приобрести новый кроссовер Mazda CX-4 уже в мае 2016 г.

Официальные представители Mazda пока не сообщали информацию о стоимости нового автомобиля и начале продаж в других регионах.