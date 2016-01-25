Калининград, 25 января, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В г. Пионерский Калининградской области шторм в Балтийском море повредил инфраструктуру государственного комплекса «Янтарь», находящегося в ведении Управления делами президента России.

klops.ru Последствия шторма в резиденции президента под Калининградом

Как сообщают очевидцы, морские волны размыли склон, на котором установлена лестница. В результате лестничный марш был разрушен. Впрочем, последствия стихии были оперативно устранены.

ИА REGNUM уточняет, что в январе 2015 года в госрезиденции состоялись переговоры помощника президента Владислава Суркова с заместителем госсекретаря США Виктории Нуланд о судьбе «минских договорённостей».

Государственная резиденция «Янтарь» построена летом 2012 года.