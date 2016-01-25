Рига, 25 января, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Предусмотренная законом возможность для коммерческих радиостанций одновременно вещать на двух языках (на госязыке и на любом другом) сделала радиобизнес абсурдным. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze высказала новый председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Айя Дулевска, сообщает портал Mixnews.lv.

wallarthd.com Радиочастота

«Предусмотренная законом возможность передавать по радио определенную долю информации на латышском языке, а остальную — на другом языке, осталась практически нереализованной и сделала абсурдным радиобизнес. Радиостанциям пришлось по ночам передавать сказки на латышском языке, чтобы была соблюдена определенная в законе языковая пропорция. Не понимаю, каково было видение предыдущего правления NEPLP о том, каким образом двуязычные радиостанции могут удержать аудиторию и как это можно осуществить на практике», — рассказала Дулевска.

По ее словам, двуязычным радиостанциям нужно перейти на один язык вещания. «Мы договорились с коммерческими радиостанциями о том, каким образом будет рассчитываться процентное соотношение языков. Нельзя считать, что передача транслируется на латышском языке, если, допустим, в ее начале и в конце звучит название на госязыке, а во время самой передачи транслируются только зарубежные песни. Это и стало главной причиной, по которой мы начали поднимать вопрос [о переходе радиостанций только на госязык — ред.]. Это было сделано, чтобы тем радиостанциям, которые практически вещают на одном языке, не надо было бы пытаться искусственным образом добавить процент вещания на госязыке. Тогда нужно вещать либо на одном, либо на другом языке!», — считает Дулевска.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в середине декабря 2015 года Сейм повторно утвердил в окончательном чтении ранее не провозглашенные президентом Раймондсом Вейонисом поправки к закону об электронных СМИ, которые предусматривают переход части радиостанций на вещание только на государственном языке. Согласно новой редакции, поправки вступят в силу с 2017 года, а не с 1 января 2016 года, как планировалось ранее.