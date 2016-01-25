Красноярск, 25 января, 2016, 13:45 — ИА Регнум. «Прогнозировать сейчас что-либо достаточно сложно. Но, по моим ощущениям, в Красноярском крае в этом году все будет относительно стабильно и никаких драматических последствий в экономике не произойдет», — считает Заксобрания Красноярского края Александр Усс. Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, свою оценку экономической ситуации в крае Усс дал сегодня, 25 января, в Торгово-экономическом институте СФУ перед мероприятием, посвященным Дню российского студенчества.

Бурмистров А. В. Sobranie.info Председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс

«Что касается изменений валютного курса, то здесь есть свои плюсы и минусы. Но давайте говорить прямо: ничего хорошего в резком ослаблении национальной валюты никогда нет. Мир является глобальным, и даже если государство отличается мощным потенциалом в плане производства разного рода продукции, которой оно обеспечивает свое население, промышленность и сельское хозяйство, все равно что-то мы должны закупать. По целому ряду товарных позиций, в том числе касающихся таких важных составляющих, как медицинское оборудование, зависимость России от импорта очень высока. А если это покупается за очень дешевый рубль, то комментарии излишни. Поэтому соотношение национальной валюты и доллара обладает для нас принципиальным значением», — отметил председатель Законодательного собрания Красноярского края.

Однако, по его словам, «какие-то частные преимущества это соотношение дает, и этим нужно пользоваться». «Имею в виду тот факт, что краевой бюджет формируется экспортно-ориентированными предприятиями, которые продают свою продукцию за доллары и наполняют бюджет рублями. Ситуацию драматизировать мы не должны, край переживал и гораздо более тяжелые времена. Никакого коллапса в нашей экономике не произойдет, я в это верю. Но в то же время делать вид, что ничего не происходит, мы не имеем права», — подытожил Усс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, подводя итоги 2015 года для Красноярского края, председатель правительства региона Виктор Томенко отметил, что прошлый год «начинался в условиях неопределенности»: «Внешние факторы сформировали ряд экономических ограничений как для организаций, так и для населения. Резко выросла стоимость кредитов, ужесточились требования к залоговому обеспечению, ослабление рубля вызвало рост цен на импортные комплектующие, оборудование, потребительские товары. Это привело к увеличению темпов инфляции и падению реальных доходов населения». По оценкам Томенко, в течение второго и третьего кварталов ситуация стабилизировалась: «С принятием ряда федеральных мер ставки по кредитам снизились, что позволило реальному сектору экономики продолжать текущую деятельность, а также финансировать свои инвестиционные программы. Предприятия края смогли адаптироваться к новым экономическим условиям и обеспечили устойчивое поступление доходов бюджета».

«Сложности этого года не преодолены в секторе платных услуг населению и в розничной торговле, где ожидается снижение относительно 2014 года на 5% и на 8%. В остальных отраслях год заканчивается неплохо: в промышленном производстве края ожидаем небольшой рост — в сопоставимых с 2014 годом условиях индекс производства составит 100,5%», — сказал председатель краевого правительства в декабре 2015 года.