Вашингтон, 25 января, 2016, 13:37 — ИА Регнум. По данным Всемирной Метеорологической организации (ВМО), 2015 год признан самым тёплым за всю историю наблюдения за погодой и климатом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва в декабре

Средняя температура на поверхности в 2015 году превзошла все рекорды, превысив среднюю температуру 1880−1899 годов, составившую 14 градусов Цельсия, на 1 градус, а средний показатель 1961−1990 годов — на 0,76 градуса Цельсия.

Выводы основаны на данных метеорологических служб Европы и США. Согласно этим данным, с 2011 по 2015 год наблюдалось самое тёплое пятилетие.

Побочными явлениями этого феномена метеорологи считают учащение наводнений и засух, усиление ураганов. Причиной феномена руководство ВМО считает парниковый эффект, вызванный деятельностью человека.

Исходя из этого, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас напомнил об обязательствах, принятых государствами на конференции по климату, состоявшейся в Париже в 2015 году.