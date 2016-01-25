Пекин, 25 января, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



webdiscover.ru Цветущие деревья в Китае

Государственное управление лесного хозяйства КНР приняло программу по расширению лесных угодий в центральных и восточных провинциях Китая. Программа рассчитана на 10 лет, ее главной целью является улучшение экологической обстановки в Китае путем увеличения площади всех лесных массивов.

В настоящее время леса занимают до 35,6% территории центральных и восточных провинций Китая, в случае успешной реализации программы площадь лесных угодий увеличится на 35%. 25 января Бюро лесного хозяйства провинции Шэньси опубликовало программу по увеличению площади лесных массивов на территории провинции, пишет «Жэньминь жибао».

Согласно принятой программе, в ближайшие 5 лет на территории Шэньси будут посажено более 886 тыс. га нового леса. Таким образом, к 2020 г. леса будут занимать не менее 45% от общей территории провинции. Кроме того, правительство Шэньси планирует увеличить водные угодья на 306 тыс. га. По мнению властей, подобные изменения положительно повлияют на экологическую обстановку в Центральном Китае.