Афины , 25 января, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Крупная акция протеста началась в Греции сегодня, 25 января. На территории страны закрылись сотни винодельческих предприятий. Протестующие требуют отменить новый налог на вино, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление трёх организаций.

tonkosti.ru Винный погреб

Организации, инициировавшие протест: Национальная межпрофессиональная организация винограда и вин, Союз кооперативов винодельческой продукции и Союз виноделов Греции. Уточняется, что повсеместное закрытие винных заводов в современной истории Греции происходит впервые.

«В первый раз за десятилетия такие современные предприятия, как винные заводы, существующие и развивающиеся вместе с вином, одним из главных греческих продуктов с уникальной историей и вкладом в экономику, вынуждены проводить такой драматический протест из-за иррационального и несправедливого решения государства», — говорится в сообщении.

Параллельно организации подали иск в Государственный совет страны. С заявлением планируется отправить делегацию в парламент страны.