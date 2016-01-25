В Греции в ходе протестов закрыты сотни винных заводов
Афины , 25 января, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Крупная акция протеста началась в Греции сегодня, 25 января. На территории страны закрылись сотни винодельческих предприятий. Протестующие требуют отменить новый налог на вино, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление трёх организаций.
Организации, инициировавшие протест: Национальная межпрофессиональная организация винограда и вин, Союз кооперативов винодельческой продукции и Союз виноделов Греции. Уточняется, что повсеместное закрытие винных заводов в современной истории Греции происходит впервые.
«В первый раз за десятилетия такие современные предприятия, как винные заводы, существующие и развивающиеся вместе с вином, одним из главных греческих продуктов с уникальной историей и вкладом в экономику, вынуждены проводить такой драматический протест из-за иррационального и несправедливого решения государства», — говорится в сообщении.
Параллельно организации подали иск в Государственный совет страны. С заявлением планируется отправить делегацию в парламент страны.