Берлин, 25 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Начало 2016 г. оказалось для финансового рынка худшим за несколько десятилетий. С большой долей вероятности мировую экономику ждет внушительная рецессия, по масштабам сравнимая с кризисом 2008 года, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

photoral.ru Водопад зимой

Автор издания Михаэль Бернеггер отмечает, что одним из препятствий для роста мировой экономики является сильный доллар, который значительно снижает прибыль корпораций США.

При этом дальнейшее ужесточение валютной политики федерального банка, о котором заявили США, также становится важной причиной спада на фондовом рынке.

Бернеггер отмечает, что в Китае при этом валютный регулятор проводит «запутанные рыночные интервенции», которые грозят «жесткой посадкой» экономики КНР.

А «финальный аккорд» кризиса — обвал цен на нефть из-за глобального перепроизводства энергоносителей.

Все эти факторы создают условия для рецессии, масштабы которой сопоставимы с кризисом 2008 года. А с учетом непредсказуемости дальнейшего развития событий новый кризис может оказаться намного сильнее, считает Бернеггер.