Ереван, 25 января, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 24 января провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, Серж Саргсян и Хасан Рухани обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся армяно-иранских дружественных отношений и сотрудничества, а также международной и региональной повестки дня.

president.am Серж Саргсян и Хасан Рухани

Президенты обменялись мнениями относительно новых возможностей дальнейшего развития двусторонних связей в условиях реализации последних договоренностей вокруг ядерной программы Ирана, коснулись также позитивного воздействия всего этого, направленного на укрепление региональной безопасности и стабильности. В этом контексте собеседники выразили единое мнение о том, что при проявлении необходимой воли благодаря переговорам можно найти решения в любом вопросе.

«Президент Ирана подтвердил готовность своей страны осуществлять активную работу в направлении укрепления тесных добрососедских, партнерских отношений, расширения и углубления взаимодействия с Арменией. Президенты Серж Саргсян и Хасан Рухани отметили важность продолжения эффективного и бесперебойного сотрудничества на высоком уровне благодаря совместным усилиям двух стран в направлении реализации достигнутых договоренностей и новых перспективных инициатив, максимально используя весь имеющийся потенциал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора были согласованы программы предстоящих встреч.

Как ранее писало ИА REGNUM, после снятия санкций с Ирана развитие армяно-иранских отношений стало главной темой обсуждения в армянской прессе, а также в экономических и политических кругах. В Армении пожалуй никто не ставит под сомнение, что снятие санкций открывает новые возможности для Армении и что надо суметь их использовать.

За месяцы, предшествовавшие снятию санкций, Иран уже продемонстрировал заметную активность в южнокавказском направлении. Всего через несколько недель после соглашения, заключенного между Западом и Тегераном в июле прошлого года в Вене, Армения и Иран подписали договор о строительстве третьей высоковольтной линии электропередачи. А в декабре стало известно, что ведутся переговоры вокруг экспорта иранского газ в Грузию через территорию Армении.

На прошлой неделе состоялся рабочий визит в Иран министр транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна. 20 января армянский министр встретился со своим иранским коллегой Махмудом Вайези. Было подписано два меморандума в области почтовой связи и коммуникаций.

Согласно документам, между двумя странами появится возможность расширения интернет-торговли посредством почтовых служб. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области интернета, почты и связи.

Коснувшись визита делегации министерства связи Ирана в Армению, который состоялся несколько недель назад, Вайези заявил, что за прошедшие 3 недели объемы сотрудничества в сфере связи выросли в 4 раза, иранская сторона готова увеличить их в 14 раз.

Гагик Бегларян встретился также с министром транспорта и градостроительства Ирана Аббасом Ахунди. Стороны обсудили вопросы, связанные с созданием коридора между Персидским заливом и Черным морем.

После встречи Гагик Бегларян заявил, что в этом вопросе может быть прогресс. «В Армении строится соответствующий международным стандартам автобан, который соединит Иран и Грузию. Есть надежда, что до 2018 года удастся завершить участок Ереван — граница Грузии. Мы намерены подписать соглашения, которые позволят довезти иранские товары до Черного моря».

Министр транспорта Ирана заметил, что в прошлом году грузоперевозки между Ираном и Арменией выросли на 50%. 10 тысяч грузовиков прибыли из Ирана в Армению, 2 тыс. — в обратном направлении. Таможенные пошлины были приравнены.

«С Арменией велись переговоры по поводу железной дороги Джульфа — Ерасх, и нужно достичь соглашения по поводу финансирования», — сказал Аббас Ахунди.

Что касается контактов на высшем уровне, то армянская пресса отмечает, что с этой точки зрения в армяно-иранских отношениях есть небольшой, но очень звучный фрагмент, который указывает на характер и реалистичность перспектив.

«Вот уже 4 года обсуждается визит в Армению президента Ирана Хасана Рухани. Исписано сотни страниц, десятки раз заявлено о важности армяно-иранских отношений, стратегической важности и прочем. Но вместе с тем с 2012 года, когда Серж Саргсян отправился в Иран на инаугурацию Рухани, так и не состоялся армяно-иранский саммит, как и анонсированный визит в Ереван президента Ирана», — пишет электронное издание «Лрагир».

«Теперь, когда санкции с Ирана сняты, и официальный Ереван поспешил приветствовать это и выразил готовность к углублению сотрудничества, состоится ли визит иранского президента?» — задается вопросом автор заметки.