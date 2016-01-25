Рига, 25 января, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В прививочных кабинетах Латвии закончились вакцины от гриппа, и сейчас они доступны лишь в некоторых аптеках, сообщила представитель Государственного агентства лекарств Эгита Диуре, пишет портал Delfi.lv.

chto-proishodit.ru Вакцина

На прошлой неделе в Латвию было доставлено в целом 1500 доз вакцин, однако спрос со стороны аптек настолько велик, что все вакцины уже зарезервированы и другие аптеки не могут их заказать. Это означает, что в ближайшее время вакцины от гриппа можно будет купить только в тех аптеках, которые успели заказать их заранее. Также, по словам Диуре, если в аптеках вакцины еще можно купить, то в прививочных кабинетах они уже закончились.

Напомним, эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний считают, что эпидемия гриппа в Латвии может начаться уже на этой неделе. Средний уровень заболеваемости гриппом в Латвии уже составлял 29,9 случая на 100 000 населения. Эпидемия объявляется, когда уровень заболеваемости превышает 100 случаев гриппа на 100 000 населения. Жертвами гриппа в этом сезоне стали уже пять человек — двое мужчин в возрасте от 40 до 49 лет, двое мужчин в возрасте от 50 до 59 лет и один — старше 80 лет. У всех умерших был грипп, А типа, не было прививки и имелись хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за несколько недель до прогнозируемого начала эпидемии в Латвии закончились субсидируемые государством вакцины от гриппа. Пожилые люди с хроническими заболеваниями, дети младше двух лет, беременные женщины и другие группы лиц, которым положена пятидесятипроцентная скидка на прививку, могут остаться без нее.