Москва, 25 января, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Начальником главного штаба Военно-морского флота России назначен вице-адмирал Андрей Воложинский, сообщили в Минобороны РФ.

severpost.ru Начальник главного штаба ВМФ России Андрей Воложинский

На посту начальника главного штаба ВМФ Воложинский сменил адмирала Александра Татаринова, который занимал данную должность с июля 2009 года.

Напомним, в январе 2012 года президент России Дмитрий Медведев продлил полномочия начальника Главного штаба ВМФ адмирала Татаринова на четыре года, до достижения им 65-летнего возраста.

Справка:

Воложинский Андрей Ольгертович родился 4 июня 1960 года в Таллине.В 1982 году окончил ВВМУ им. М. В. Фрунзе.

В 1982—1991 гг. проходил службу на Северном флоте в офицерских должностях от командира группы штурманской боевой части до помощника командира подводного крейсера. После окончания Высших специальных офицерских классов ВМФ в 1992 г. назначен старшим помощником командира подводного крейсера.

В 1995—1999 гг. — командир атомного подводного крейсера Северного флота. После окончания Военно-морской академии в 2001 году назначен начальником штаба — заместителем командира дивизии подводных лодок.

В 2002—2005 гг. — командир дивизии подводных лодок Северного флота.

В 2007—2009 годы — слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В 2009 году назначен на должность начальника штаба Северного флота.

С 30 марта 2011 года до 24 июня 2011 года временно исполнял обязанности командующего Северным флотом.

В 2012 году переведен на должность заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС РФ