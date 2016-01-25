Москва, 25 января, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Россия по итогам 2015 года снизила производство золота в слитках по сравнению с годом ранее на 3,1%. Производство палладия и сплавов на его основе снизилось на 2,8%, производство платины и сплавов сократилось на 10,5%, сообщили в Росстате.

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Добыча золотосодержащей руды и производство концентратов за год снизились на 3,5%. В то же время, добыча серебросодержащей руды и производство концентратов на ее основе выросло за прошлый год на 12,5%. Добыча природных необработанных алмазов — увеличилась на 5%.

Напомним, золото и серебро добывается в четырех федеральных округах России — в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО.