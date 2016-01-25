Москва, 25 января, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Трое граждан Украины задержаны в Москве на улице Профсоюзной во время избиения соотечественника. Задержанию предшествовал предупредительный выстрел полицейского в воздух. В ходе операции пострадал сержант полиции, передаёт ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сапог

Задержание произошло накануне, 24 января, примерно в 19:00. Место задержания — юго-запад Москвы, улица Профсоюзная, неподалёку от дома номер 61.

Задержанные — граждане Украины, работники «Мосметростроя». Они привлекли к себе внимание полицейского патруля дракой, в которой трое избивали одного, как оказалось, своего соотечественника.

«В ходе пресечения противоправных действий хулиганы оказали активное сопротивление, в связи с чем лейтенант полиции произвел предупредительный выстрел вверх. После этого правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.