Лос-Анджелес, США, 25 января, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Физик из Калифорнийского технологического института Кеннет Либбрехт открыл способ создания «идентичных снежинок» в своей лаборатории, пишет New York Times.

rosphoto.com Снежинки

Помещая два зерна кристалла друг рядом с другом и создавая одинаковые условия для их роста, доктор Либбрехт смог создать две снежинки с почти идентичными узорами и формами.

Дело в том, что при замерзании в атмосфере снежинка приходит через различные воздушные потоки, в результате чего каждый поворот придает кристаллу особые черты и форму. Однако если убрать непредсказуемость природных условий, можно получать снежинки идентичной формы.

«Я стал называть их идентичными близнецами, потому что они похожи на идентичных людей», — сказал он. «Они слишком одинаковые, чтобы появиться в природных условиях, но они, конечно, не являются полностью идентичными до последней молекулы».

Либбрехт занимался выращиванием снежинок в солнечной Пасадене, штат Калифорния на протяжении многих лет, но на способ выращивать идентичные снежинки он наткнулся только в августе. С помощью изменения температуры и влажности, он может контролировать то, какой формы и размера будут крошечные кристаллы льда.

Например, при — 10 градусах Цельсия снежинки похожи на застывшие цветы с плоскими ответвлениями, тогда как при двух градусах ниже нуля кристаллы выходят треугольной формы. При более высокой влажности ветви кристалла получаются более разнообразными.