Ярославль, 25 января, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Судебные приставы в Ярославле готовы прибегнуть к штрафным санкциям и даже привлечь к уголовной ответственности руководство детской поликлиники № 5. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП по Ярославской области. Государственное учреждение здравоохранения отказывается лечить детей Людмилы Смирновой, которым 1 год и 5 лет.

фото УФССП по Ярославской области судебные приставы в поликлинике № 5

«Жительница Заволжского района сменила место жительства, переехала в один из соседних домов. Но соседний дом относится уже не к Заволжскому району Ярославля, а к Ярославскому сельскому району. Это стало причиной отказа в дальнейшем обслуживании в поликлинике № 5 на проспекте Машиностроителей. Заведующая поликлиникой пояснила приставам, что врачи отказываются лечить семью, которая формально теперь живет в другом районе. Доктора ссылаются на «большую нагрузку». Семье предлагают лечиться в поликлинике поселка Лесные поляны под Ярославлем. Для этого им надо будет ехать через весь город», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя Управления ФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Заволжский суд по иску матери обязал поликлинику № 5 прикрепить детей Людмилы Смирновой к тому же учреждению и не отказывать в обслуживании. Тем не менее вызвать врачей на дом или попасть на прием родительница так и не может. Вмешательство в ситуацию судебных приставов грозит заведующей поликлиникой Ольге Мамонтовой штрафом в 50 тысяч рублей и взысканием еще 50 тысяч исполнительского сбора, если решение суда не будет исполнено до 25 января 2016 года.

«Заведующая Ольга Мамонтова пообещала частично исполнить решение суда, но нас это не устроит. Неисполнение в полном объеме повлечет за собой возбуждение уголовного дела по статье 315 УК РФ, о чем мы уведомили заведующую. Ситуация, когда уже месяц врачи не приходят на вызовы, должна прекратиться», — прокомментировала ситуацию представитель УФССП Екатерина Пиунова.