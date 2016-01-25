Москва, 25 января, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Голливудский актер Райан Рейнольдс в ходе своего визита в Москву в рамках промотура фильма «Дэдпул» (Deadpool) заявил, что из его героя получился бы «классный россиянин».

kinonews.ru Райан Рейнолдс в Москве

На пресс-конференции артист сказал, что успел «немного посмотреть Москву», однако водку еще не пробовал.

Говоря о герое «Дэдпула» — восьмого фильма киносерии «Люди Икс» — он подчеркнул, что его «попросили бы уехать из страны через несколько лет», поскольку он бы «оккупировал ночную жизнь столицы и навел бы тут шороху».

«Я люблю Россию и считаю россиян самыми крутыми людьми на планете», — сказал Рейнолдс.

Он отметил, что ему очень понравилась Москва и еще он хотел посетить Санкт-Петербург.