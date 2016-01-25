Киев, 25 января, 2016, 11:54 — ИА Регнум. По желанию Украины никто не станет менять переговорный формат по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма в интервью изданию «Сегодня».

elitefon.ru Перьевая ручка

По словам Кучмы, Украина может сколько угодно заявлять о необходимости смены переговорного формата с «Минска-2» на Будапештский или Женевский формат, но от Киева тут мало что зависит.

«Неужели кто-то думает, что по желанию Украины появится другой формат? Допустим, мы хотим, чтобы там появился Обама. А Обама этого хочет? В десяти приоритетах для США об Украине даже слова нет. А у Путина мы спросили? Он согласен? Эта проблема уже когда-то обсуждалась, и Путин категорично сказал: мы не видим в этом формате России. Мы не в состоянии посадить за стол всех, от кого зависит и наша судьба в том числе. Не можем посадить за стол участников Будапештского меморандума», — сказал Кучма.

По его мнению, в случае срыва минского процесса о мирном урегулировании в Донбассе можно забыть.

«Я хочу вас заверить: если не будет «Минска-2», то ничего не будет. Все развалится», — уверен экс-президент.

Тем не менее Леонид Кучма уверен, что к минскому процессу было бы хорошо добавить Китай, но на данный момент это сложная задача.

«Я — с удовольствием, чтобы там был Китай. Китай тоже подписывал это соглашение (Будапештский меморандум)! Но нам очень серьезно нужно искать компромисс, но не за счет Украины. Ни в коем случае! И еще раз говорю: у нас есть все основания требовать выполнения первых пунктов, которые записаны в минских протоколах, а тогда уже можно думать о каких-то шагах вперед», — сказал Кучма.

Также экс-президент подчеркнул, что Киев не может выполнить условия о проведении выборов на Донбассе в нынешних условиях, поскольку избранные на таких выборах политики будут смотреть не в сторону Киева, а в сторону Москвы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в украинском политикуме неоднократно звучали заявления о необходимости смены минского процесса на другой формат переговоров. Среди предложений — Будапештский формат: помимо Киева в него входят США, РФ, Великобритания, которые ранее гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины.