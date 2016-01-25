Чебоксары, 25 января, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В столице Чувашии в начальных классах отменены школьные занятия. Решение принято в связи с морозами, сообщили ИА REGNUM в администрации города Чебоксара. С учениками, которые пришли в школы, проводятся индивидуальные или групповые занятия.

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Решение об отмене учебных занятий принимается в целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся при резких понижениях температуры воздуха или неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Данный порядок предусмотрен уставом школы или соответствующим локальным актом к уставу. Уроки физкультуры у школьников в холодную погоду проводятся только в спортзалах. Детским садам в сильные морозы также рекомендовано не устраивать прогулок на свежем воздухе.

Согласно распорядку, в 4 классах отменяются занятия при температуре ниже — 25 градусов мороза, в старших классах — при понижении температуры до −30…−35 градусов мороза.

По данным мэрии, с 25 по 27 января в Чебоксарах ожидается переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха составит −15…−23 градуса мороза. На дорогах местами накат и гололедица. По данным автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, в ближайшие несколько дней погоду в республике будет определять гребень европейского антициклона Клаудиус, который установит по-настоящему морозную погоду. Морозы продержатся до 28 января. К концу недели прогнозируется повышение температуры воздуха до — 1 градуса тепла.