Саратов, 25 января, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Об этом стало известно сегодня, 25 января, на совещании у губернатора Валерия Радаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальной информации, обнародованной на данный момент, по предварительным данным причиной смерти ученика могло послужить сердечно-сосудистое заболевание. Известно, что у мальчика было тяжелое хроническое заболевание, он состоял на учете у врача. Глава области поручил руководителям Минобраза и Минздрава области провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства этого трагического инцидента.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы Минздрава Саратовской области Александр Колоколов, ведомство проведет оперативное расследование, результаты которого направит в компетентные органы. Какие-либо подробности о школьнике он комментировать отказался.