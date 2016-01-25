Брянск, 25 января, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура Брянской области начала проверку безопасности внутридомового газового и лифтового оборудования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, проведение проверки взято под контроль лично прокурором Брянской области.

flickr.com Шахта лифта

«Особое внимание прокурорами будет уделено деятельности управляющих и эксплуатирующих организаций, осуществляющих техническое обслуживание лифтов, полноте и своевременности мер, принимаемых ими в связи с обращениями жителей дома о неисправности лифтового оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Проверка проводится с привлечением специалистов Ростехнадзора, а также региональных жилищных органов. По результатам работы будет вынесено заключение о действиях чиновников, которые должны контролировать эту сферу. Проверка проводится по поручению генерального прокурора Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января в Москве в одном из жилых домов по Авиационной улице из-за технической неисправности и разлома кабины лифта погибла 36-летняя женщина. В лифте провалился пол, когда кабина находилась на уровне седьмого этажа. В результате женщина упала в шахту лифта и разбилась. Возбуждено уголовное дело об «оказании работ, не отвечающих требованиям безопасности».