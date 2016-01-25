Москва, 25 января, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Новая партия должна быть создана за год до выборов в Государственную думу РФ. Поэтому создать новую партию омбудсмен по защите прав бизнеса Борис Тмтов уже опоздал. Об этом заявил известный российский политолог и политтехнолог Олег Матвейчев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление уполномоченного по защите прав предпринимателей о создании оппозиционной партии.

zampolit.com Политолог и политтехнолог Олег Матвейчев

«Если Титов собирается идти с новой партией на выборы в Госдуму в 2022 году, то тогда флаг ему в руки. А сейчас уже существует 70 партий в России. Еще одна 71-я или 75-я по счету партия будет не замечена, точно также как остальные 60. Сейчас существует десяток более-менее заметных партий. Они возглавляются довольно известными фигурами. Например, публицист Николай Стариков (и его партия) гораздо более известен и в России, и блогосфере, нежели Борис Титов. При этом у Старикова нет 5-процентного шанса пройти в Госдуму, тем более нет его и у Титова. Даже если гипотетически он вступил и возглавит какую-то уже имевшуюся партию, то есть обойдет юридические моменты, ему всё равно трудно будет это сделать», — считает Матвейчев.

«Общество в России делится так: порядка 86% за власть — поддерживают Путина, 10−15% — против власти. На стороне власти одна партия, а против власти 60 партий. На этом поле критики власти г-ну Титову выиграть что-то невозможно. Он занимается маркетингом и должен понимать, что есть соответствующий рынок, на котором у него огромное количество конкурентов гораздо более радикальных, чем он. Ничего Титов на этом поле критики власти не получит. Идея совершенно бредовая. Совершать походы в Госдуму для изменений в политике — это очень окружной путь, максимально неэффективный», — резюмировал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов решил создать оппозиционную правительству партию и идти во главе новой партии на выборы в Госдуму. Как пишут СМИ, предполагается, что он сделает партию предпринимателей. В ее списки войдут представители бизнеса, она будет выступать за новую несырьевую экономику России. Сам Титов от комментариев отказывается.