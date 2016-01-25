Симферополь, 25 января, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в связи с болезнью Ньюкасла введен в Белогорском районе Крыма. По предварительной информации, из-за заражения опасным заболеванием в районе погибли 100 кур.

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Как сообщило LifeNews, случаи заболевания зафиксированы на пяти частных подворьях в деревне Криничное, всего погибло 86 птиц. Власти района опасаются, что заболевание может распространиться среди людей.

В настоящее время в регионе проводится массовая вакцинация голубей, уток, кур, индеек. Прививки сделаны птицам в сафари-парке «Тайган».

Справка ИА REGNUM. Болезнь Ньюкасла — также носит название псевдочумы птиц или азиатской чумы птиц. Является острым инфекционным заболеванием, в основном характерно для птиц, преимущественно — кур. Возбудителем является РНК содержащий вирус (NDV) из семейства Paramyxoviridae. Вирус представляет большую угрозу домашней птице в связи с её высокой чувствительностью к вирусу.

У людей контакт с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.